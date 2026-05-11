Трамп заявив, що угода з Іраном майже зірвалася: що він готує далі

Дональд Трамп заявив, що перемир’я з Іраном фактично «на життєзабезпеченні», однак запевнив, що має план на випадок подальшого загострення.

Президент США Дональд Трамп заявив, що домовленість про перемир’я з Іраном перебуває у вкрай нестабільному стані та може зірватися. Водночас він запевнив, що у нього є план на випадок будь-якого розвитку подій.

Про це президент США заявив журналістам під час брифінгу, передає CNN.

За словами Трампа, нинішня ситуація навколо перемир’я є надзвичайно слабкою.

«Зараз перемир’я неймовірно слабке. Я б навіть сказав, слабше, ніж будь-коли. Воно на життєзабезпеченні», — заявив він.

Попри це американський президент наголосив, що Вашингтон має подальший план дій.

«Мене питають, чи є в мене план? Звісно, у мене є план. У мене є найкращий план у світі!» — сказав Трамп.

Він не уточнив, що саме передбачає цей план та які кроки США можуть зробити в разі остаточного зриву домовленостей з Іраном.

Переговори між США та Іраном — останні новини

Представники США та Ірану можуть вже наступного тижня зустрітися в Ісламабаді, щоб відновити мирні переговори.

Сторони за посередництва працюють над односторінковим меморандумом із 14 пунктів, який визначить параметри переговорів про припинення конфлікту. Іран уперше висловив готовність обговорювати свою ядерну програму, а обидві сторони розглядають можливість виведення частини іранських запасів високозбагаченого урану за кордон, хоча публічні заяви сторін залишаються суперечливими.

Серед ключових умов меморандуму — заклик до Ірану послабити контроль над Ормузькою протокою та зобов’язання США зняти блокаду іранських портів на час 30-денних переговорів. Якщо переговори минуть успішно, термін може бути поодовжений за взаємною згодою. Питання масштабу пом’якшення санкцій залишається дискусійним і може стати каменем спотикання.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка ні за що не дозволить Ірану створити ядерну зброю. За його словами, ситуація під повним контролем, а іранці самі дуже хочуть почати переговори.

Ян
20:59, 2026.05.11
Ян
20:59, 2026.05.11
