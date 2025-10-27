- Дата публікації
Трамп заявив, що війна в Україні стане "дев’ятою", яку він врегулює
Дональд Трамп назвав українську війну дев’ятою, яку він має намір врегулювати.
Президент США Дональд Трамп вчергове зазначив, що йому вдавалося завершити вісім військових конфліктів, а нинішній конфлікт Росія–Україна стане дев’ятим, який він має намір врегулювати.
Про це він сказав під час неформального спілкування з пресою на борту Air Force One.
«У мене завжди найкращі рейтинги. Я вирішив восьми воєн і дев’ятої, що наближається, у тому числі конфлікт Росія–Україна. Ми просто зробили це, знаєте, ми домовилися, і це була війна», — сказав Трамп.
За його словами, тисячі людей уже опинилися під вогнем на кордоні, а досягнуті домовленості він назвав «неймовірними».
«Тисячі людей уже були під пострілами на кордоні. І те, що ми щойно зробили, було просто неймовірно», — додав президент.
Трамп підкреслив, що його оцінка ситуації та прийняті рішення мали вирішальне значення для перебігу конфлікту і вплинули на його розвиток.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Президент Володимир Зеленський пояснив, чи дійсно у позиції Дональда Трампа стався перелам щодо України і він зрозумів наші аргументи щодо неможливості здачі територій.