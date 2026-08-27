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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Трамп заявив, що врятував Ізраїль від знищення

Він також вкотре розкритикував ядерну угоду з Іраном.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп повторив свою заяву про те, що без його дій Іран отримав би ядерну зброю, а Ізраїль, за його словами, вже був би знищений.

Про це пише CBS News.

«Ізраїль був би цілковито нейтралізований… Якби Дональд Трамп не був президентом, Ізраїлю вже не було би», — заявив Трамп.

Він також вкотре розкритикував ядерну угоду з Іраном, укладену за часів адміністрації Барака Обами.

За словами Трампа, ця домовленість «проклала Ірану шлях до ядерної зброї».

Раніше повідомлялося, що супутникові знімки вказують на те, що Іран, ймовірно, розпочав відновлення інфраструктури своєї ядерної програми, яка зазнала пошкоджень під час американських ударів.

Ми раніше інформували, що гучні заяви глави Білого дому дедалі частіше стикаються з реальністю затяжних конфліктів і зростанням невдоволення американців.

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