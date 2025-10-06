- Дата публікації
Категорія
Світ
Трамп заявив, що вже ухвалив рішення щодо поставок ракет Tomahawk Україні
За словами Трампа, перед остаточним рішенням хотів би дізнатися, для чого саме ці ракети будуть використані.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що «певною мірою» ухвалив рішення щодо передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk.
Про це він сказав на брифінгу у Білому домі.
За словами Трампа, спочатку він хоче дізнатися для чого саме ці ракети будуть використані.
«Я дійсно майже ухвалив рішення щодо відправлення ракет „Томагавк“ Україні. Але я хочу дізнатися, що вони (українці — Ред.) з ними (ракетами — Ред.) зроблять. Я задам кілька питань, як вони будуть використані. Ця війна взагалі не мала починатися. Я не шукаю ескалації», — сказав президент США.
Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський попросив у Дональда Трампа високоточні крилаті ракети Tomahawk з дальністю до 2400 км.
Наприкінці вересня віцепрезидент США Джей Ді Венс визнав, що США дійсно обговорюють прохання України про Tomahawk.