Трамп заявив, що вже ухвалив рішення щодо поставок ракет Tomahawk Україні

Трамп заявив, що практично ухвалив рішення щодо відправки ракет Tomahawk до України. / © ТСН

Реклама

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що «певною мірою» ухвалив рішення щодо передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Про це він сказав на брифінгу у Білому домі.

За словами Трампа, спочатку він хоче дізнатися для чого саме ці ракети будуть використані.

Реклама

«Я дійсно майже ухвалив рішення щодо відправлення ракет „Томагавк“ Україні. Але я хочу дізнатися, що вони (українці — Ред.) з ними (ракетами — Ред.) зроблять. Я задам кілька питань, як вони будуть використані. Ця війна взагалі не мала починатися. Я не шукаю ескалації», — сказав президент США.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський попросив у Дональда Трампа високоточні крилаті ракети Tomahawk з дальністю до 2400 км.

Наприкінці вересня віцепрезидент США Джей Ді Венс визнав, що США дійсно обговорюють прохання України про Tomahawk.