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ТСН у соціальних мережах

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Світ
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Трамп заявив, що «Євросоюз гірший за Китай» та анонсував розмову з Сі Цзіньпіном

Він відзначив досягнуту з Китаєм торговельну угоду.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Євросоюз «гірший за Китай», а також анонсував свою розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном на тлі торговельної домовленості між обома країнами.

Про це він заявив під час пресконференції у Білому домі.

Він відзначив досягнуту з Китаєм торговельну угоду та сказав, що «Європейський Союз у багатьох відношеннях гірший за Китай».

«Вони значно поступляться. Побачите. У нас всі козирі в руках. Вони ставляться до нас дуже несправедливо», — сказав він про європейців.

Крім того, президент США сказав, що наприкінці цього тижня може поговорити з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Трамп заявив, що після переговорів у Женеві відносини між країнами «повністю перезавантажились».

«Наші відносини дуже, дуже хороші. Я поговорю з президентом Сі — можливо, наприкінці тижня», — додав він.

Раніше повідомлялося, що уряди США та Китаю уклали торговельну угоду. Йдеться, зокрема, про зміни у митних ставках.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би, аби Китай долучився до миротворчого процесу для завершення війни між Україною та Росією.

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