Трамп заявив, що йому зробили МРТ, і розповів про результати

Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Американський президент Дональд Трамп втішено заявив, що під час медичного огляду лікарі похвалили його результати. Втім, деталей він уникнув.

Про це очільник Білого дому заявив під час спілкування з пресою на борту Air Force One, повідомляє Clash Report.

Трамп розповів, що лікарі зробили йому МРТ - магнітно-резонансну томографі. Він похвалився, що висновки були позитивними.

Реклама

"Мені зробили МРТ. Лікар сказав, що це найкращі результати, які він колись бачив", - повідомив Трамп.

Після цього журналіст уточнив: "Це ваш мозок? Чи серце?".

Трамп відповів: "Поняття не маю, що вони там перевіряли, але що б вони не досліджували — зробили це чудово".

Нагадаємо, у жовтні Медик Національного військового медичного центру імені Волтера Ріда повідомив, що президент США Дональд Трамп пройшов медогляд. Лікар розповів, що після проходження комплексного медичного огляду стан глави держави оцінюється як відмінний.