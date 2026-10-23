Трамп захотів назвати Атлантичний океан на свою честь: у Google йому відмовили

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що особисто звертався до генерального директора Google Сундара Пічаї з пропозицією перейменувати Атлантичний океан. Американський лідер хотів, щоб на Google Maps він отримав назву «Океан Трампа», однак керівник технологічної компанії нібито відмовився виконувати прохання.

Про це повідомляє Business Insider із посиланням на виступ Трампа перед прихильниками у штаті Південна Кароліна 21 жовтня.

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Під час мітингу американський президент розповів, що розглядав можливість перейменування Атлантичного або Тихого океану на свою честь чи на честь Сполучених Штатів.

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За словами Трампа, він вирішив звернутися до Google після того, як компанія вже змінила назви Мексиканської затоки та озера Онтаріо для американських користувачів своїх карт.

«Я розмовляв із блискучим хлопцем на ім'я Сундар. Він керує всім Google», — розповів президент США.

Трамп зазначив, що особисто запропонував Пічаї змінити назву Атлантичного океану.

«Сундаре, я думаю про Атлантичний океан. Ти можеш це зробити?» — переказав він свою розмову.

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Як керівник Google відповів Трампу

За словами американського президента, генеральний директор Google категорично відмовився перейменовувати океан.

«Ні, ні, ні. Цього разу я цього не робитиму», — нібито відповів Пічаї.

Трамп також переказав пояснення керівника компанії.

«Океани — це інша справа, сер. Вони охоплюють дуже багато країн. Будь ласка, не просіть нас про це», — процитував він Пічаї.

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Після цього американський президент припустив, що відмовиться від своєї ідеї.

«Мабуть, я відмовлюся. Як думаєте, варто відмовитися? Гадаю, залишимо назву Атлантичний океан», — заявив він перед прихильниками.

Водночас Google публічно не підтвердив розмову в тому вигляді, в якому її описав Трамп.

Які географічні об'єкти Трамп уже перейменував

Після повернення до Білого дому в січні 2025 року Дональд Трамп підписав указ про перейменування Мексиканської затоки на Американську.

Згодом Google Maps почав відображати нову назву для користувачів зі Сполучених Штатів. Водночас у Мексиці збереглася традиційна назва, а в інших країнах сервіс показує обидва варіанти.

У серпні 2026 року Трамп також оголосив про перейменування озера Онтаріо на «Озеро Америка».

Google відобразив відповідну зміну на картах для американських користувачів, однак у Канаді продовжують використовувати попередню назву.

Під час виступу 21 жовтня він навіть пожартував про можливе перейменування Тихого океану на «Американський океан».

Проте, як зазначає Business Insider, ідея змінити назву Атлантичного океану поки залишилася лише пропозицією американського президента.

Не так давно Трамп опублікував у Мережі мапу, на якій назва Ормузької протоки змінена на його честь.

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