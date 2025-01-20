Трамп закличе до "революції здорового глузду" у своїй інавгураційній промові – WSJ

Трамп може відійти від заздалегідь підготовленого тексту, як це сталося у 2017 році, коли він виступив із різкими заявами про "американську бійню".

Обраний президент США Дональд Трамп у понеділок, 20 січня, під час своєї інавгураційної промови закличе до "революції здорового глузду".

Про це повідомляє The Wall Street Journal, яка отримала доступ до попереднього тексту виступу.

"Я повертаюся на пост президента з упевненістю й оптимізмом, що ми перебуваємо на початку захоплюючої нової ери національного успіху. Хвиля змін захльостує країну", – сказано у промові Трампа.

Трамп також заявить, що "найбільшій цивілізації в історії настав час діяти з мужністю, енергією і життєвою силою".

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За даними WSJ, Трамп може відійти від заздалегідь підготовленого тексту, як це сталося у 2017 році, коли він виступив із різкими заявами про "американську бійню", попри більш оптимістичний сценарій.

Очікується, що 47-й президент США окреслить ключові національні проблеми та свої рішення для їх подолання, уникаючи піднесеної риторики, яка була характерною для багатьох його попередників.

На момент вступу на посаду 78-річний Трамп стане найстаршим президентом США, перевершивши за віком свого попередника Джо Байдена.

Нагадаємо, що у понеділок, 20 січня, у Вашингтоні відбудеться інавгурація Дональда Трампа. Через мороз і вітер вперше за 40 років вона пройде в Ротонді під куполом Капітолію, а не надворі.