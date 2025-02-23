Трамп закликав Маска "агресивніше" звільняти держслужбовців

Він заявив, що скорочення уряду необхідне для "порятунку країни".
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп звернуся до мільярдера Ілона Маска і закликав його "діяти агресивніше" у питанні скорочення федерального уряду.
Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.
Він заявив, що скорочення уряду необхідне для "порятунку країни".
"Ілон відмінно справляється, але я б хотів, щоб він став більш агресивним. Пам'ятайте, нам потрібно врятувати країну, а в кінцевому підсумку зробити її більш великою, ніж будь-коли раніше. MAGA!", - написав Трамп.
Департамент ефективності державного управління (DOGE), який очолює Ілон Маск, - це структурам створена Трампом, яка вже звільнила десятки тисяч федеральних державних службовців. Агенство звільняє службовців, починаючи від науковців і до доглядачів парків, здебільшого тих, хто перебував на випробувальному терміні.
Раніше повідомлялося, що Стівен Кінг назвав Трампа і Маска зрадниками, які "обожнюють Путіна".
Ми раніше інформували, що Трамп хоче заробляти на звільнених від окупації територіях України.
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