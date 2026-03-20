Трамп закликав Нетаньягу не бити по енергетичних об’єктах Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що звернувся до прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу із проханням не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану. Про це він сказав журналістам у Білому домі 20 березня.

Про це пише Politico.

За словами Трампа, він прямо сказав ізраїльському лідеру не робити цього. Водночас президент США підкреслив, що Вашингтон і Тель-Авів діють незалежно, хоча й координують свої кроки.

У публікації зазначається, що після удару по газовому родовищу «Південний Парс» Трамп дистанціювався від цієї атаки. За даними джерел, у Білому домі вона викликала занепокоєння, а Катар звертався до американської сторони із вимогою зупинити удари по енергетичних об’єктах.

Сам Трамп також заявив, що не підтримує стратегію атак на енергетичну інфраструктуру та повідомив керівництву Катару, що не знав про такі плани Ізраїлю. Своєю чергою Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль діяв самостійно.

На тлі цього загострення зросли побоювання щодо наслідків для світової економіки. У матеріалі вказується, що розширення атак на енергетичну інфраструктуру на Близькому Сході вже викликало суперечності між Білим домом і союзниками США в країнах Перської затоки.

Нагадаємо, Іран обстріляв промислове місто Рас-Лаффан у Катарі, яке є найбільшим у світі об’єктом з виробництва зрідженого газу.