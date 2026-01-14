- Дата публікації
Трамп закликав протестувальників у Ірані захоплювати урядові обʼєкти
Він також публічно звернувся до протестувальників із закликом продовжувати боротьбу проти влади.
Президент США Дональд Трамп оголосив про призупинення дипломатичних контактів з Іраном через жорстке придушення антиурядових протестів.
Відповідну заяву американський президент оприлюднив у соцмережі Truth Social, різко засудивши дії іранської влади.
«Іранські патріоти, продовжуйте протестувати — захоплюйте свої інституції!», — написав Трамп.
Він закликав фіксувати злочини силовиків і запевнив, що відповідальність неминуча.
«Запам’ятайте імена вбивць і насильників. Вони заплатять високу ціну», — наголосив президент США.
Трамп також повідомив, що Вашингтон повністю згортає контакти з іранськими чиновниками до припинення насильства.
«Я скасував усі зустрічі з іранськими чиновниками, доки не припиняться безглузді вбивства протестувальників», — заявив він.
Водночас президент США додав, що підтримка протестного руху вже готується. «Допомога вже на підході. MIGA!», — написав Трамп.
Абревіатура MIGA розшифровується як Make Iran Great Again («Зробимо Іран знову великим») і є варіацією його відомого політичного слогана Make America Great Again.
Раніше редакційна колегія Iran International повідомила, що під час придушення протестів упродовж двох ночей поспіль — у четвер та п’ятницю, 8 і 9 січня, — було вбито щонайменше 12 000 людей.
Раніше повідомлялося, що посланець Білого дому Стів Віткофф минулими вихідними провів таємну зустріч із кронпринцом Ірану у вигнанні Резою Пехлеві.
Ми раніше інформували, що у МЗС повідомили, чи є серед тисяч жертв в Ірані українці.