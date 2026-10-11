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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Трамп закликав Україну замінити Зеленського через паливну угоду з Росією — що означає його заява

Дональд Трамп виступив за заміну Володимира Зеленського на лідера, готового домовлятися з Росією. Журналіст Барак Равід висловився про те, що, на його думку, спровокувало нове загострення у відносинах між США та Україною.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Абрамова Юлія Абрамова
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Трамп закликав Україну замінити Зеленського через паливну угоду з Росією — що означає його заява

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп закликав Україну замінити Володимира Зеленського на іншого лідера, який буде готовий домовлятися з Росією про завершення війни. Така заява пролунала в суботу після критики українського президента на адресу угоди Трампа з Москвою щодо дизельного пального.

Про це повідомляє Axios із посиланням на журналіста Барака Равіда.

Равід пояснив зміст такого заклику. За його словами, заява Трампа пролунала на тлі загострення відносин між американським і українським президентами. За оцінкою журналіста, це найсерйозніша криза між двома лідерами після їхньої зустрічі в лютому 2025 року, яка завершилася публічною суперечкою перед телекамерами.

«Приводом для нового конфлікту стала критика Зеленським домовленості Трампа з Росією щодо дизельного пального. У відповідь американський президент виступив за заміну українського лідера на людину, яка погодиться на переговори з Москвою про припинення війни», — написав журналіст.

Нагадаємо, 11 жовтня президент США Дональд Трамп заявив про початок енергетичного перемир’я між Україною та РФ. За його словами, домовленість набуває чинності негайно, а обидві сторони вже погодилися її дотримуватися.

Тим часом президент України Володимир Зеленський відповів на заяву Трмпа і сказав, що таке оголошення про «енергетичне перемир’я» стало для нього новиною.

Водночас Україна готова приєднатися до такого режиму, якщо на нього справді погодилася Росія.

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