Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп закликав Україну замінити Володимира Зеленського на іншого лідера, який буде готовий домовлятися з Росією про завершення війни. Така заява пролунала в суботу після критики українського президента на адресу угоди Трампа з Москвою щодо дизельного пального.

Про це повідомляє Axios із посиланням на журналіста Барака Равіда.

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Равід пояснив зміст такого заклику. За його словами, заява Трампа пролунала на тлі загострення відносин між американським і українським президентами. За оцінкою журналіста, це найсерйозніша криза між двома лідерами після їхньої зустрічі в лютому 2025 року, яка завершилася публічною суперечкою перед телекамерами.

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«Приводом для нового конфлікту стала критика Зеленським домовленості Трампа з Росією щодо дизельного пального. У відповідь американський президент виступив за заміну українського лідера на людину, яка погодиться на переговори з Москвою про припинення війни», — написав журналіст.

Нагадаємо, 11 жовтня президент США Дональд Трамп заявив про початок енергетичного перемир’я між Україною та РФ. За його словами, домовленість набуває чинності негайно, а обидві сторони вже погодилися її дотримуватися.

Тим часом президент України Володимир Зеленський відповів на заяву Трмпа і сказав, що таке оголошення про «енергетичне перемир’я» стало для нього новиною.

Водночас Україна готова приєднатися до такого режиму, якщо на нього справді погодилася Росія.

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