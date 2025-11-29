Трамп закрив повітряний простір над Венесуелою: деталі

Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп оголосив про повне закриття повітряного простору над Венесуелою. Він пояснив це боротьбою з торгівлею наркотиками й людьми.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

«До всіх авіакомпаній, пілотів, наркоторговців та торговців людьми, будь ласка, вважайте повітряний простір над Венесуелою повністю закритим. Дякуємо за вашу увагу до цього питання!», — заявив Трамп.

Раніше Трамп анонсував удари по Венесуелі. Мета — зупинити пересування підозрюваних у наркоторгівлі громадян держави на суші.

«Ви, мабуть, помітили, що люди не хочуть доставляти вантажі морем, і ми почнемо зупиняти їх також на суші. На суші це зробити легше, і ми почнемо це робити дуже скоро», — зазначив Трамп під час віртуального спілкування з військовослужбовцями США.