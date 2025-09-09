Путін та Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп має нарцисичну природу і потребує підтвердження власної значущості. Саме цим користується диктатор Путін, постійно тиснучи на його слабке місце.

Про це сказала політична психологиня Олена Вострова в програмі «Світ і ми з Євгеном Магдою» в етері Еспресо.

«Жартома можна сказати, що він завербований Путіним. Ні, Трамп не агент КДБ, ФСБ чи ще чогось Росії. Він є просто об’єктом рефлексивного управління росіян. Тобто вони знають, як він буде реагувати на певні речі, і вони це прораховують. Його прораховують просто як систему, як автомат», — пояснила вона.

За словами експертки, Путін діє методично. «Робить йому компліменти, дарує відповідні подарунки. Навіть комплімент його дружині був розрахований на те, щоб вдарити Трампа у вразливе місце», — зауважила Вострова.

Вона додала, що президент США згодом «носиться з цими компліментами», розповідає всім, що саме йому сказав Путін, і тим самим демонструє власну залежність.

«Трамп залежний від Путіна в цьому плані, йому потрібно чути схвалення. Це його нарцисична природа, і це його слабке місце, яке Путін постійно тисне і досягає успіху, на жаль», — підсумувала політична психологиня.

