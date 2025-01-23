Трамп залякує Путіна санкціями та економічним тиском: AP пояснило, чому це не спрацює 

Видання нагадує, що РФ перебуває під санкціями від 2014 року і вже пристосувалася до обмежень.

Погрози президента США Дональда Трампа Росії новими санкціями та підняттям тарифів не мають особливого сенсу.

Про це пише Associated Press.

Як пишуть журналісти, експорт Росії до США зараз настільки малий, що його остаточне припинення не стане для росіян болючим ударом.

За весь 2024 рік РФ продала США товарів і послуг на $2,8 мільярда проти $14,4 мільярда у 2022-му ― тобто експорт з РФ вже скоротився у понад 5 разів. До того ж Росія вже й так є країною з одним із найбільших числом санкцій проти своєї економіки, як і її найближчі партнери ― Іран і КНДР.

У такому режимі росіяни живуть уже майже три роки, а перші серйозні санкції на РФ наклали ще 2014 року.

"Попри тон заяви, навряд цей важіль може серйозно злякати Путіна", - підсумовує видання.

Нагадаємо, Трамп вимагає від Путіна укласти угоду і зупинити "дурну війну".

Якщо США і Росія не домовляться найближчим часом, американський президент обіцяє підвищити податки, мита і рівень санкцій на все, що Росія продає в США та інші країни, які беруть участь у процесі.

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