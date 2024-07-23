Трамп — занадто старий для президента: як демократи обіграли республіканців

Тепер уже демократи заявляють про те, що Дональд Трамп занадто старий для посади президента.
Після того, як Джо Байден зняв свою кандидатуру з виборів, 78-річний Дональд Трамп несподівано став найстарішим кандидатом на посаду президента в американській історії. Демократи відповіли республіканцям їхньою ж "зброєю".
Про це пише російська служба BILD.
"Дональду Трампу 78 років, і він перебуває у стані глибокого когнітивного спаду. Він повинен негайно припинити свою передвиборчу кампанію", - написала ліва демократична група Occupy Democrats.
Представник кампанії Камали Гарріс так прокоментував у розмові з Newsweek вік Трампа: "Американський народ справедливо занепокоєний тим, що Республіканська партія висунула Дональда Трампа, 78-річного засудженого злочинця, який десятиліттями обманював людей, а тепер хоче знищити нашу демократію і заборонити аборти".
Варто додати, що Камала Гарріс майже на 20 років молодша за Трампа.
Видання пише, що уавагу на віці Трампа акцентують не тільки в демократичному таборі. Рух "Республіканці проти Трампа" поділився цитатою колишнього опонента Трампа Ніккі Гейлі.
"Перша партія, яка викине з перегонів свого 80-річного кандидата, виграє ці вибори", - саркастично сказала вона під час праймеріз.
Нагадаємо, син Трампа насміхається з Зеленського після рішення Байдена знятися з виборів.
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