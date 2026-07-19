Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп ризикує втягнути країну у нову «нескінченну війну» з Іраном, яка не має чіткого обґрунтування та стабільних цілей.

Про це пише The Telegraph.

Трамп дедалі буденніше говорить про застосування військової сили та можливе «спустошення» Ірану, зокрема удари по мостах і електростанціях. Такі атаки на цивільну інфраструктуру можуть бути порушенням міжнародного гуманітарного права.

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«Попри заяви про можливе „спустошення“ Ірану та тисячі завданих ударів, режим демонструє стійкість», — зазначають журналісти.

Експерти попереджають, що подібні операції створюють проблеми з поповненням запасів боєприпасів та вимагають пояснень для суспільства щодо їхньої життєвої необхідності. Обмежувальними факторами залишаються також зростання світових цін на нафту та зниження рейтингів.

Війна в Ірані — останні новини

Президент США Дональд Трамп заявив, що меморандум про взаєморозуміння з Іраном, укладений для припинення війни, закінчився.

«Як на мене, все скінчено. Я більше не хочу мати з ними справу», — сказав Трамп, відповідаючи на запитання журналістів, чи вважає він припинення вогню завершеним і меморандум про взаєморозуміння мертвим.

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За словами президента США, американські удари стали відповіддю на атаки Ірану на судна.

Сполучені Штати розпочали новий раунд військових ударів проти Ірану та скасували ключове звільнення від санкцій, що стосувалося продажу іранської нафти, звинувативши Тегеран у нападі на комерційні судна в Ормузькій протоці, чим поставили під загрозу крихке перемир’я.

Через війну між США та Іраном світ втратив близько 13% постачань нафти, і в підсумку ціни злетіли з 60 до 100 доларів за барель. Однак похмурі прогнози стрибка до 200 доларів не справдилися. Через закриття протоки найбільші виробники нафти в Перській затоці були змушені скоротити видобуток майже на 45%, свідчать дані IEA.

Трамп опинився у скрутному становищі у протистоянні з Іраном, де контроль над Ормузькою протокою став головним важелем впливу Тегерана.

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Зазначимо, під час президентської кампанії Дональд Трамп активно критикував опонентів, звинувачуючи їх у надмірній схильності до військових дій і ризику втягнути США у масштабні конфлікти, включно зі світовою війною.

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