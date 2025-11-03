Трамп заперечує війну з Венесуелою, але США збирають флот — що відбувається

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що не очікує війни Сполучених Штатів із Венесуелою, однак вважає, що дні Ніколаса Мадуро на посаді президента країни “злічені”.

Про це він сказав в інтерв’ю програмі “60 хвилин” на каналі CBS, передає BBC.

“Я сумніваюся в цьому. Не думаю, що ми почнемо війну. Але вони поводяться з нами дуже погано”, — сказав Трамп, відповідаючи на запитання про можливий початок бойових дій.

Останні місяці США значно посилили військову присутність у Карибському морі — там розгорнуто кораблі, літаки-розвідники, бомбардувальники та морську піхоту. Це найбільша операція такого масштабу за останні десятиліття. Вашингтон пояснює її боротьбою з наркоторгівлею, а не підготовкою до вторгнення.

Водночас Трамп не виключив можливості нових ударів, заявивши:

“Я не скажу вам, що збираюся робити з Венесуелою — робитиму я це чи ні”.

Він також підтвердив, що ЦРУ діє в регіоні, а поблизу берегів Венесуели вже проводилися демонстраційні польоти бомбардувальників B-52.

Мадуро, зі свого боку, звинуватив США у “спробі розв’язати нову війну”, а президент Колумбії Густаво Петро — у прагненні “домінувати над Латинською Америкою”.

Під час інтерв’ю Трамп також торкнувся теми імміграції, заявивши, що до США “їдуть люди з усього світу — навіть із Конго”, та назвав венесуельське угруповання Tren de Aragua “найжорстокішою бандою у світі”.

Крім того, політик підтвердив свій намір відновити ядерні випробування, заявивши, що США мають “перевіряти ядерну зброю, як це роблять інші країни”.

Раніше повідомлялось, що адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість завдання авіаударів по низці військових об’єктів у Венесуелі, які, за оцінками США, залучені до перевезення наркотиків. Під удар можуть потрапити порти, аеропорти, військові бази та злітно-посадкові смуги, що, на думку Вашингтона, використовуються для контрабанди.