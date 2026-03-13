Трамп заперечив плани США захопити іранський острів Харк: чому він важливий

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на запитання журналістів щодо планів американських військових узяти під контроль стратегічно важливий іранський острів Харк. Він назвав подібні обговорення недоцільними, але водночас залишив «простір для маневру» в майбутньому.

Про це пише AP News.

«Дурне запитання» та погрози Тегерана

У відповідь на запитання про те, чи розглядає він можливість захоплення невеликого острова в Перській затоці, який є головним терміналом для експорту іранської нафти, Трамп заявив, що зараз це не є пріоритетом для Вашингтона.

«Я не можу відповідати на таке запитання. Це одне з багатьох різних питань, воно не стоїть на першому місці в списку», — наголосив він, назвавши саме запитання «дурним».

Проте президент США одразу додав інтриги, підкресливши: «Я можу змінити свою думку за лічені секунди».

Своєю чергою спікер іранського парламенту напередодні виступив із жорстким попередженням. За його словами, будь-який напад на південні острови Ірану спровокує абсолютно новий, безпрецедентний рівень відплати з боку Ісламської Республіки.

Острів Харк

Чому острів Харк є критичною ціллю: деталі

Харк — це невеликий кораловий острів, розташований приблизно за 25 кілометрів від материкової частини Ірану. Як зазначає Bloomberg, попри активну фазу військової операції «Епічна лють» цей об’єкт наразі залишається неушкодженим, і супутникові знімки підтверджують, що Тегеран продовжує активно завантажувати там нафтові танкери.

Значення цього клаптика суші важко переоцінити, адже саме через нього проходить близько 90% усього іранського експорту сирої нафти. За даними The Guardian, експерти попереджають, що знищення або захоплення острова американськими військами миттєво прибере з ринку майже весь щоденний експорт нафти Ірану. Це може призвести до катастрофічного стрибка світових цін на нафту — аж до 150 доларів за барель. Саме страх перед глобальним економічним шоком і різким зростанням цін на бензин у США наразі утримує адміністрацію Трампа від радикальних дій щодо острова.

Нагадаємо, раніше через «витік» з Білого дому стало відомо, що найближчий соратник Трампа був проти війни з Іраном. Скептицизм Джея Ді Венса та його стриманий тон щодо успіхів операції в Ірані підживлює спекуляції про розкол між президентом і віцепрезидентом США.