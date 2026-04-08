Трамп запропонував Ірану спільний "бізнес" в Ормузькій протоці — ABC

Бізнес в Ормузькій протоці / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп запропонував Ірану «спільне підприємство» в Ормузькій протоці. Усе це після того, як він заявив про «повну перемогу» над Іраном. Ця угода була укладена раніше, ніж Трамп оголосив про судний день для іранського народу.

Який саме «бізнес» хоче мати Трамп з Іраном у Ормузькій протоці, розповіли ABC News.

Наприкінці лютого Дональд Трамп заявив про масштабні бойові операції проти Ірану та пообіцяв завдати спільних американо-ізраїльських ударів по військових об’єктах країни.

Вечір 7 квітня був дедлайном для Ірану. Країна мала відкрити Ормузьку протоку для суден. За кілька годин до того, як спливе час, Дональд Трамп погодився відкласти «серйозні бомбардування» на два тижні, якщо Іран погодиться добровільно відкрити протоку.

Тоді міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що безпечний прохід Ормузькою протокою можливий лише в супроводі збройних сил Ірану та з урахуванням технічних обмежень.

8 квітня зранку Дональд Трамп запропонував нову ідею — створення спільного підприємства США та Ірану в Ормузькій протоці.

«Ми думаємо про створення спільного підприємства. Це спосіб подбати про його безпеку — а також убезпечити його від багатьох інших людей», — заявив Трамп.

Також він назвав чудовою ідею, за якою Тегеран зможе стягувати плату за проходження суден Ормузькою протокою.

Крім усього, Трамп торкнувся теми збагачення урану, чого дуже прагне Іран. Він повідомив, що не дасть Ірану зберегти жодних потужностей зі збагачення урану.

За словами президента США, американські військові не збираються залишати регіон. Трамп припустив, що вони залишаться для забезпечення виконання будь-якої майбутньої угоди.

Очільник США чекає на старт мирних переговорів у п’ятницю, 10 квітня. Дональд Трамп висловив надію, що вони будуть швидкими, а також підтвердив, що саме Китай відіграє ключову роль у взаємодії з іранцями.

Нагадаємо, упродовж ночі з 7 на 8 квітня відбулося чимало подій у конфлікті США, Ірану та Ізраїлю. Зокрема, удару, який обіцяв Дональд Трамп, не відбулося. Натомість Трамп оголосив про двотижневе припинення вогню в обмін на розблокування Ормузької протоки.

США отримали від Ірану пропозицію на 10 пунктів, яку назвали «робочою» для переговорів. Ізраїль також пристав на пропозицію двотижневого припинення вогню.

Дональд Трамп заявив про відкриття Ормузької протоки, у той час як Тегеран висунув «умови капітуляції» США.

Іноземним медіа вдалося дізнатися, що ключову роль у спілкуванні США з Іраном став відігравати саме Китай. За словами Трампа, Китай переконав Іран піти на перемовини зі США.

Ці слова підтвердив речник посольства Китаю в США Лю Пен’юй і заявив, що від самого старту подій Китай допомагає досягти припинення вогню та самого конфлікту.