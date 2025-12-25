Трамп запропонував приспати телеведучого популярного шоу: що йому не сподобалося

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп закликав телекомпанію CBS «приспати» ведучого «Пізнього шоу» (The Late Show) Стівена Кольбера, який був одним із найагресивніших критиків американського лідера в сегменті вечірнього телебачення США.

Про це лідер США написав у соцмережі.

«Стівен Кольбер — жалюгідний невдаха, який не має ні таланту, ні чогось ще необхідного для успіху в шоу-бізнесі. Стівен, який живе ненавистю та гнівом, приречений! CBS має приспати його просто зараз, це найгуманніше, що вони можуть зробити», — написав Трамп.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Трамп, будучи кандидатом у президенти США від Республіканської партії, подав до суду на телеканал CBS News через інтерв’ю з претендентом на вищу державну посаду від демократів Камалою Гарріс з позовом на $10 млрд за введення глядачів в оману.

Виборчий штаб Трампа вимагав від CBS опублікувати невідредаговану версію інтерв’ю з Гарріс. За його версією, продюсери передачі «60 хвилин» (60 Minutes) багаторазово змінювали та склеювали відповіді Гарріс.