Трамп запропонував приспати телеведучого популярного шоу: що йому не сподобалося
Президент США накинувся на телеведучого Стівена Кольбера.
Президент США Дональд Трамп закликав телекомпанію CBS «приспати» ведучого «Пізнього шоу» (The Late Show) Стівена Кольбера, який був одним із найагресивніших критиків американського лідера в сегменті вечірнього телебачення США.
Про це лідер США написав у соцмережі.
«Стівен Кольбер — жалюгідний невдаха, який не має ні таланту, ні чогось ще необхідного для успіху в шоу-бізнесі. Стівен, який живе ненавистю та гнівом, приречений! CBS має приспати його просто зараз, це найгуманніше, що вони можуть зробити», — написав Трамп.
Нагадаємо, у листопаді минулого року Трамп, будучи кандидатом у президенти США від Республіканської партії, подав до суду на телеканал CBS News через інтерв’ю з претендентом на вищу державну посаду від демократів Камалою Гарріс з позовом на $10 млрд за введення глядачів в оману.
Виборчий штаб Трампа вимагав від CBS опублікувати невідредаговану версію інтерв’ю з Гарріс. За його версією, продюсери передачі «60 хвилин» (60 Minutes) багаторазово змінювали та склеювали відповіді Гарріс.