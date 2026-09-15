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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Трамп запропонував Україні та РФ «енергетичне перемир’я»: у Путіна здивували відповіддю

У Кремлі традиційно звинувачують, що саме Україна нібито не зможе дотримуватися відповідних вимог під час «енергетичного перемир’я».

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Речник Путіна Дмитро Пєсков

Речник Путіна Дмитро Пєсков / © Associated Press

У Кремлі назвали «гарною ініціативою» пропозицію президента США Дональда Трампа щодо «енергетичного перемир’я» між Росією та Україною. Водночас у Путіна натякнули, що не погодяться на неї, звинувачуючи Київ у нібито неготовності виконувати умови договору.

Про це сказав речник Путіна Дмитро Пєсков російським пропагандистським ЗМІ.

За його словами, Москва позитивно оцінює ідею Трампа. Водночас у Кремлі стверджують, що саме Україна нібито не зможе дотримуватися відповідних вимог.

Пєсков також заявив, що для насичення світового ринку нафтопродуктами необхідне безпечне торговельне мореплавство, але, за його словами, Київ нібито «не схильний гарантувати» таку безпеку.

«Для насичення світового ринку нафтопродуктами потрібне безпечне торгове мореплавство, але Київ не схильний гарантувати таку безпеку», — заявив речник Кремля.

«Енергетичне перемир’я» між Україною та РФ — останні новини

Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, що Україна та РФ фактично погодилися на енергетичне перемир’я. За його словами, дві країни погодилися не завдавати ударів по енергетичних об’єктах.

Згодом Зеленський відповів, що Україна дійсно готова не бити по Росії, але за умови, що Москва припинить атакувати енергетику, критичну інфраструктуру та транспортування продовольства.

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