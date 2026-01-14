ТСН у соціальних мережах

14.01.2026
Світ
Світ
Кількість переглядів
367
1 хв
1 хв

Трамп запропонував "особливий гостинець" журналістам: що це було

Трамп намагався пригостити пресу кислим молоком.

Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп здивував представників ЗМІ, з’явившись на зустрічі з великою пляшкою кислого молока. Він не лише продемонстрував напій, а й наполегливо запропонував журналістам його скуштувати.

Цей випадок стався під час зустрічі з журналістами у Білому домі.

«Воно стоїть тут уже 5 днів. Я приніс його, щоб преса могла його спробувати. Ви можете випити все», — заявив Дональд Трамп.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я США Роберт Ф. Кеннеді-молодший відверто розповів про специфічні харчові звички президента Дональда Трампа під час подорожей. За його словами, політик віддає перевагу їжі з McDonald’s, яку оточення називає справжньою «отрутою».

