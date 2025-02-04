Трамп запрошував Зеленського на свою інавгурацію: якою була відповідь

Президент США Дональд Трамп запрошував главу України Володимира Зеленського на свою інавгурацію.

Про це повідомив Володимир Зеленський в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану.

"Перш за все, я хотів би сказати, що президент Трамп запросив мене на свою інавгурацію, але він запросив мене в дуже загальних рисах, як, можливо, й інших лідерів, я не знаю, кого він запросив особисто чи в інший спосіб..." - сказав Зеленський.

Він наголосив на тому, що потрібен час для переговорів про закінчення війни.

"Нам потрібен час для цього. І в цей момент, в момент інавгурації, я думаю, що у нього є свої власні питання на порядку денному", - сказав Зеленський Пірсу Моргану.

За його словами, інавгурація є одним з найважливіших днів у житті американського народу.

"Думаю, що мені було просто не дуже доречно приїхати... У нього не було б часу на особисту зустріч", - пояснив президент.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та глава України Володимир Зеленський можуть зустрітися найближчим часом. Керівник ОПУ провів телефонну розмову з новопризначеним радником Трампа з питань нацбезпеки.

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