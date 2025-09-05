- Дата публікації
-
Трамп запросив Маска до Білого дому після сварки, але він не прийде
Той факт, що Маска запросили, може свідчити про потепління відносин між ним та президентом США, вважають журналісти.
Президент США Дональд Трамп 11 вересня вітатиме на вечері в Трояндовому саду Білого дому керівників провідних технологічних компаній США. Колишній радник і друг Трампа Ілон Маск також отримав запрошення.
Про це пише CNN.
«Мене запросили, але, на жаль, я не зможу бути присутнім. Там буде мій представник», — написав Маск на своїй платформі Х.
«Той факт, що лідер xAI, SpaceX і Tesla був запрошений, може бути ознакою того, що відносини між Маском і Білим домом потеплішають. Останніми днями публічні коментарі Трампа і віцепрезидента Джей Ді Венса, здається, свідчать про те, що вони знову приймуть Маска до своїх лав», — зазначає медіа.
У розмові з кореспондентом CNN Скоттом Дженнінгсом цього тижня Трамп сказав, що Маск — «людина зі здоровим глуздом», «хороша людина», хоча він «неправильно вийшов із команди».
«Він на 80% супергеній, а на 20% має деякі проблеми. Коли він вирішить ці 20%, він буде чудовим. Я любив його… Я люблю його зараз „, — сказав Трамп.
Нагадаємо, Дональд Трамп посварився з Маском, після чого той втрати свою посаду. Зокрема, Трамп заявив, що «дуже здивований» і «розчарований» критикою з боку колишнього союзника Ілона Маска на адресу його ключового бюджетного законопроєкту. Ілон Маск, який витратив на передвиборчу кампанію Трампа понад 250 млн доларів, у свою чергу обурився «такою невдячністю» президента і заявив, що той би не виграв без нього вибори.
У відповідь на критику Маска Трамп пригрозив зупинити його масштабні ділові угоди з федеральним урядом, які є основою програми SpaceX.
«Найпростіший спосіб заощадити гроші в нашому бюджеті, мільярди й мільярди доларів, — це скасувати державні субсидії та контракти Ілона», — написав Трамп у своїй соцмережі.
Ілон Маск своєю чергою заявив, що Дональду Трампу варто оголосити імпічмент. Мільярдер каже, що Джей Ді Венс має замінити президента після того, як припустив, що Трамп згадувався у справах Епштейна, і стверджував, що його тарифи спричинять рецесію.
Трамп у відповідь назвав Маска «наркоманом».