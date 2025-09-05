Трамп запросив Маска до Білого дому після сварки, але він не прийде

Ілон Маск / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп 11 вересня вітатиме на вечері в Трояндовому саду Білого дому керівників провідних технологічних компаній США. Колишній радник і друг Трампа Ілон Маск також отримав запрошення.

Про це пише CNN.

«Мене запросили, але, на жаль, я не зможу бути присутнім. Там буде мій представник», — написав Маск на своїй платформі Х.

«Той факт, що лідер xAI, SpaceX і Tesla був запрошений, може бути ознакою того, що відносини між Маском і Білим домом потеплішають. Останніми днями публічні коментарі Трампа і віцепрезидента Джей Ді Венса, здається, свідчать про те, що вони знову приймуть Маска до своїх лав», — зазначає медіа.

У розмові з кореспондентом CNN Скоттом Дженнінгсом цього тижня Трамп сказав, що Маск — «людина зі здоровим глуздом», «хороша людина», хоча він «неправильно вийшов із команди».

«Він на 80% супергеній, а на 20% має деякі проблеми. Коли він вирішить ці 20%, він буде чудовим. Я любив його… Я люблю його зараз „, — сказав Трамп.

Нагадаємо, Дональд Трамп посварився з Маском, після чого той втрати свою посаду. Зокрема, Трамп заявив, що «дуже здивований» і «розчарований» критикою з боку колишнього союзника Ілона Маска на адресу його ключового бюджетного законопроєкту. Ілон Маск, який витратив на передвиборчу кампанію Трампа понад 250 млн доларів, у свою чергу обурився «такою невдячністю» президента і заявив, що той би не виграв без нього вибори.

У відповідь на критику Маска Трамп пригрозив зупинити його масштабні ділові угоди з федеральним урядом, які є основою програми SpaceX.

«Найпростіший спосіб заощадити гроші в нашому бюджеті, мільярди й мільярди доларів, — це скасувати державні субсидії та контракти Ілона», — написав Трамп у своїй соцмережі.

Ілон Маск своєю чергою заявив, що Дональду Трампу варто оголосити імпічмент. Мільярдер каже, що Джей Ді Венс має замінити президента після того, як припустив, що Трамп згадувався у справах Епштейна, і стверджував, що його тарифи спричинять рецесію.

Трамп у відповідь назвав Маска «наркоманом».