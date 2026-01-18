Трамп запросив Орбана і Угорщину увійти до нової Ради миру: що про неї відомо

Трамп і Орбан / © Associated Press

Скандальний прем’єр Угорщини Віктор Орбан похвалився, що президент США Дональд Трамп запросив Угорщину доєднатися до створеної ним Ради миру.

Про це Орбан повідомив у неділю, 18 січня, у своєму Facebook.

«Зусилля Угорщини щодо досягнення миру отримують визнання. Президент Трамп запросив нас приєднатися до роботи Ради миру як засновників. Ми, звичайно, прийняли це почесне запрошення», — написав угорський прем’єр.

«Він (Орбан. — Ред.) задоволений цим запрошенням і, звичайно, візьме участь у роботі Ради», — заявив глава МЗС Угорщини Сійярто радіостанції Kossuth Radio.

Що це за Рада миру

Зазначимо, «Раду миру» Трамп створює для врегулюання ситуації щодо Гази. Ця Рада має гарантувати втілення в життя плану Трампа з 20 пунктів.

«Рада миру» повинна гарантувати втілення в життя плану Трампа з 20 пунктів, дозволяючи вести стратегічне спостереження, мобілізуючи міжнародні ресурси та «забезпечуючи підзвітність у період переходу сектора Газа від конфлікту до миру та розвитку», — передає слова Білого дому DW.

Трамп запросив приєднатися до виконавчої ради «Ради миру кількох інших світових лідерів, зокрема президента Аргентини Хав’єра Мілея та прем’єр-міністра Канади Марка Карні.

Крім того, до цієї структури включені держсекретар США Марко Рубіо, спецпосланник президента США Стівен Віткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, колишній прем’єр-міністр Великобританії Тоні Блер. Головою цього органу буде сам Дональд Трамп.

За інформацією FT, адміністрація Трампа також розглядає можливість створення окремої «Ради миру» для припинення російсько‑української війни. До її складу можуть увійти НАТО, ЄС, США, Україна та, як не дивно, сама Росія.

Раніше угорський «друг Путіна» Віктор Орбан шокував цинічною заявою про «поділ» України на три частини.