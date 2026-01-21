Трамп запросив Путіна до Ради миру: диктатор відповів

Володимир Путін / © Associated Press

Володимир Путін підтвердив, що він отримав від Дональда Трампа запрошення до участі в Раді миру. Російський диктатор подякував президентові США за цю ініціативу, проте остаточну відповідь пообіцяв надати лише після консультацій з партнерами та аналізу пропозиції дипломатами.

Про це повідомляють російські пропогандистські ЗМІ.

Замість прямої відповіді Путін вдався до звичної бюрократичної тактики, доручивши своєму МЗС «вивчити» пропозицію. Він заявив, що Москві необхідні консультації з партнерами, перш ніж дати остаточну відповідь. Найцинічнішою частиною заяви стала пропозиція Путіна виділити 1 мільярд доларів на потреби Ради миру.

«РФ готова направити $1 млрд до Ради миру з числа заморожених у США коштів», — заявив Путін.

Також Кремль намагається домовитися з Вашингтоном про розблокування російських грошей під приводом «відновлення» зруйнованих ним же територій у зоні бойових дій.

«РФ обговорює зі США використання заморожених активів РФ на відновлення територій у зоні СВО», — заявив Путін.

Раніше ми писали, що ініціатива президента США Дональда Трампа створити нову Раду миру щодо врегулювання ситуації в Газі викликає чимало запитань у міжнародної спільноти. Особливе занепокоєння викликає ймовірна участь у цьому форматі російського диктатора Володимира Путіна.

До слова, Трамп офіційно запросив президента України Володимира Зеленського долучитися до цієї ініціативи.