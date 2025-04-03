Трамп запровадив 10 % мито проти безлюдних островів, де живуть пінгвіни

Острови Герд і Макдональд / © ClashReport

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Президент США Дональд Трамп 2 квітня 2025 року запровадив мито на весь імпорт до Америки.

У санкційному списку, який він оприлюднив, опинилися і безлюдні острови Герд і Макдональд. Це невеликий незаселений архіпелаг у південній частині Індійського океану. Складається з двох основних островів — Герд і Макдональд, а також із багатьох дрібних віддалених острівців, скель і рифів. Належить Австралії.

Острови населяють великі популяції пінгвінів, тюленів і морських птахів.

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Постійне населення на архіпелазі відсутнє, але острови відвідують туристи (без висадки на берег) і наукові експедиції (переважно на острів Герд).

Люди висаджувалися на острові всього двічі в історії — в 1971 та 1980 роках.

Щодо інших санкцій, то водночас Вашингтон тимчасово зняв санкції з наближеного до Путіна чиновника. Йдеться про російського високопосадовця Кирила Дмитрієва — близького радника Володимира Путіна та очільника Російського фонду прямих інвестицій. Це рішення дало змогу Дмитрієву прибути до США для участі в дипломатичних переговорах щодо припинення війни в Україні.