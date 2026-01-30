Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп запровадив надзвичайний стан через загрозу з боку Куби.

Відповідний указ було опубліковано на сайті Білого дому.

У документі Трамп підкреслив, що «політика, практика та дії уряду Куби становлять незвичайну та надзвичайну загрозу для національної безпеки та зовнішньої політики Сполучених Штатів».

За словами президента, уряд Куби «об’єднується з численними ворожими країнами, транснаціональними терористичними групами та зловмисними суб’єктами», серед яких Росія, Китай, Іран, ХАМАС та Хезболла.

Трамп також звинуватив Кубу в переслідуванні політичних опонентів, обмеженні свободи слова, тортурах і репресіях проти родин політв’язнів.

Документ надає Сполученим Штатам право запроваджувати додаткові мита на товари із будь-якої країни, яка прямо або опосередковано постачає нафту на Кубу.

Раніше повідомлялося, що через скорочення імпорту та блокування альтернативних маршрутів Куба ризикує перейти до жорсткого нормування пального, тоді як країна вже потерпає від регулярних відключень електроенергії.

Ми раніше інформували, що у Вашингтоні обговорюють радикальний крок — повне перекриття морських шляхів постачання нафти до Куби з метою посилення економічного та політичного тиску.