Сенат США / © Unsplash

Реклама

США оголосили про нові імпортні мита для низки найбільших торговельних партнерів. Найвищі ставки передбачені для Китаю та В'єтнаму. Адміністрація Дональда Трампа повертається до тарифної політики після того, як Верховний суд визнав незаконними багато попередніх мит американського президента.

Про це повідомляє BBC.

Реклама

Нові тарифи стосуватимуться товарів із 14 країн і територій, серед яких Китай, Європейський Союз, Сінгапур, Швейцарія, Індонезія, Малайзія, Камбоджа, Таїланд, Південна Корея, В'єтнам, Тайвань, Бангладеш, Японія та Індія.

Реклама

Рішення ухвалили за підсумками розслідування відповідно до статті 301 американського торговельного законодавства. Воно стосувалося надлишкових виробничих потужностей і обсягів промислового виробництва в країнах-партнерах.

Які мита запроваджують США

Розмір тарифів залежатиме від країни походження товарів та їхньої категорії.

Найвищі ставки передбачені для Китаю — до 40%. Для В'єтнаму вони можуть сягати 35%, а для інших торговельних партнерів — переважно 20–25%.

Водночас фактичні тарифи на частину товарів будуть нижчими завдяки обмеженням, передбаченим торговельними домовленостями, яких Трамп досяг раніше.

Реклама

Протягом другого президентського терміну американський лідер неодноразово запроваджував або погрожував запровадити нові імпортні мита. Він пояснював це необхідністю підтримати американських виробників і створити додаткові робочі місця.

Однак економісти попереджають, що така політика може мати зворотний бік: зростання цін для американських споживачів, прискорення інфляції та уповільнення світової торгівлі.

Чому Трамп знову запроваджує тарифи

Новий пакет мит з'явився після судової поразки адміністрації президента США.

У квітні 2025 року Трамп запровадив масштабні тарифи проти торговельних партнерів, посилаючись на надзвичайні президентські повноваження.

Реклама

Проте 2026 року Верховний суд США визнав багато з цих мит незаконними. Через це американським компаніям почали повертати мільярди доларів, раніше сплачених у вигляді митних платежів.

Тепер Білий дім обрав інший юридичний механізм — статтю 301, яка дозволяє застосовувати торговельні заходи за результатами відповідного розслідування.

На думку торговельного експерта Інституту ISEAS – Yusof Ishak Джаянта Менона, нові тарифи мають більше шансів витримати можливі судові оскарження.

Він пояснює це тим, що нинішні ставки охоплюють менше торговельних партнерів, здебільшого є нижчими та більш уніфікованими, ніж торішні. Крім того, їх запровадженню передувало багатомісячне розслідування торговельних практик та їхнього впливу на економіку США.

Новини партнерів