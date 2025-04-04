Трамп запровадив нові мита: в Китаї вже підготували відплату США

Китай закликає США негайно скасувати нові мита / © Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

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Китай запроваджує 34% мита на весь імпорт з США у відповідь на тарифи Дональда Трампа.

Про це повідомляє Bloomberg.

Китай від 10 квітня запровадить 34% мита на весь імпорт із США. Пекін відповів на нові тарифи американського президента Дональда Трампа, виконавши обіцянку відплати на тлі загострення торговельної війни.

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Нагадаємо, Трамп оголосив, що для Китаю будуть запроваджені мита в розмірі 34% на додаток до 20%, які він запровадив цього року, в результаті чого загальна сума нових зборів досягне 54% і наблизиться до цифри в 60%, якою він погрожував під час передвиборчої кампанії.

Китай у четвер, 3 квітня, закликав Сполучені Штати негайно скасувати свої останні мита та пообіцяв вжити контрзаходів для захисту власних інтересів.

Міністерство торгівлі Китаю заявило, що цей крок США ігнорує баланс інтересів, досягнутий протягом багатьох років під час багатосторонніх торговельних переговорів, і той факт, що вони протягом тривалого часу отримували велику вигоду від міжнародної торгівлі.

«Китай рішуче виступає проти цього та вживатиме контрзаходів для захисту власних прав та інтересів», — заявили в міністерстві.