Трамп запровадив нові візові правила: кого не пускатимуть до США

Дональд Трамп / © Associated Press

Адміністрація президента США Дональда Трампа разом з масштабною програмою депортації, яка торкнеться й українських біженців, запроваджує нові правила видавання американських віз.

Про це пише видання Dayli Mail.

Співробітникам консульств й посольств наказано не видавати візи іммігрантам похилого віку, а також тим, хто має певні захворювання.

Через можливі проблеми зі здоров’ям або вікові обмеження такі люди можуть розглядатися як потенційний «суспільний тягар».

«На рішення про видавання візи вплинуть, зокрема, серцево-судинні захворювання, хвороби органів дихання, онкологічні захворювання, діабет, порушення обміну речовин, неврологічні та психічні розлади», — уточнили журналісти.

Раніше повідомлялося, що десятки тисяч українців, які прибули до США за програмою Uniting for Ukraine, почнуть втрачати свій гуманітарний захист. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Загалом мова приблизно про 120 тисяч людей, які виїхали з України після початку повномасштабної війни та отримали дворічний поновлюваний статус, відомий як гуманітарний пароль. Програму запровадила адміністрація Джо Байдена, втім, вона була тимчасовою та вимагала наявності приватного американського спонсора.

Адміністрація Байдена запровадила програму як швидкий спосіб дозволити українцям переселитися, оскільки традиційна система надання статусу біженця може займати роки.

Крім того, Дональд Трамп підписав указ, який призупиняє в’їзд іноземців, які намагаються нелегально потрапити до Сполучених Штатів через південний кордон.

Трамп також обмежив положення імміграційного законодавства, які дозволяли б нелегальним мігрантам залишатися в США. Йдеться про право на притулок.

«Президент має повноваження відповідно до Закону про імміграцію та громадянство запобігати фізичному в’їзду нелегальних іноземців до Сполучених Штатів через південний кордон», — повідомили в адміністрації президента.