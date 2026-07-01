Трамп заробив понад $1,4 млрд на криптовалютах: доходи президента США викликали нові питання

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп задекларував понад 1,4 мільярда доларів доходу від криптовалютних проєктів своєї родини за 2025 рік. Основний прибуток політик отримав від цифрових активів, які активно просуває його оточення.

Згідно з фінансовою декларацією, яку проаналізувало агентство Reuters, найбільше коштів Трамп отримав від криптокомпанії World Liberty Financial, яку він заснував разом із синами. Цей бізнес приніс родині майже 800 мільйонів доларів, зокрема понад 520 мільйонів від продажу криптотокенів та ще понад 250 мільйонів від продажу часток у компанії.

Ще близько 635 мільйонів доларів американський президент заробив на продажу мем-криптовалют, пов’язаних із його брендом.

Реклама

Як зазначає Reuters, після повернення до Білого дому Трамп почав активно підтримувати криптоіндустрію. Його адміністрація запровадила сприятливі правила для стейблкоїнів, а також послабила регуляторний контроль над криптовалютним сектором.

Водночас такі доходи викликали занепокоєння у частини американських експертів з етики. Вони вважають, що особисті бізнес-інтереси президента можуть перетинатися з його політичними рішеннями. У Білому домі ці закиди відкидають і наголошують, що управління бізнесом передано дітям Трампа, хоча сам він залишається бенефіціаром трасту.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп після зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським на саміті G7 заявив про необхідність посилення тиску на Росію та відзначив прогрес України у війні проти держави-агресорки.

Новини партнерів