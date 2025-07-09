"Трамп заслуговує на в'язницю": учасник штурму Капітолію зробив несподівану заяву

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Засуджений за участь у штурмі Капітолію в січні 2021 року ветеран ВМС США Джейсон Ріддл відхилив помилування, запропоноване президентом Дональдом Трампом. При цьому він висловив сподівання, що чинний американський президент також колись опиниться у в’язниці.

Таку заяву він зробив в ефірі радіостанції ABC у Нью-Гемпширі, передає Law and Crime.

«Я завдав багато шкоди, будучи там [на штурмі Капітолію]. Я завдав болю багатьом людям, сказав багато поганих речей», — сказав Ріддл в інтерв’ю.

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За його словами, прийнявши помилування від Трампа, він заперечив би цю реальність.

Ріддл, який визнав себе винним і був засуджений до 90 днів ув’язнення та трьох років випробувального терміну, сказав, що звернувся за допомогою до офісу сенатора Меггі Гассан, щоб офіційно оформити свою відмову від помилування.

«Я був явно одержимий Трампом. Психологічно я був заручником чогось, що просто виснажувало мене. Це жахлива річ, яка сталася, і я заслуговую на в’язницю, як і Дональд Трамп. Він заслуговує на в’язницю за те, що спричинив це. Я думаю, що, можливо, одного дня він там опиниться», — наголосив він.

В інтерв’ю Ріддл згадав, що на той час він вважав, що Трамп справедливо програв вибори 2020 року, але хотів взяти участь у поїздці до Вашингтона, щоб підтримати його. Він сказав, що раніше часто відвідував мітинги чинного президента та помітив почуття спільноти серед його прихильників.

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Джейсон Ріддл не єдиний, хто відмовився від помилування, яке оголосив Дональд Трамп для учасників штурму Капітолію одразу після повернення на посаду 20 січня цього року.

71-річна Памела Гемфілл, засуджена за напад, також відмовилася від президентського помилування, зазначивши, що відчуває себе частиною «культу», який змусив її повірити, що Трамп став жертвою фальсифікацій на виборах 2020 року.

«Прийняття помилування було б образою для співробітників поліції Капітолію, верховенства права та нашої нації», — сказала Гемфілл журналістам.

Нагадаємо, помилування, яке оголосив Дональд Трамп, стосувалося близько 1500 осіб, які брали участь у штурмі Капітолію.

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