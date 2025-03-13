Трамп заспокоїв союзників по НАТО, яких турбує загроза нападу Росії

Американський президент вважає, що після закінчення війни в Україні російська армія “повернеться додому”.

Президент США Дональд Трамп вважає, що європейські союзники по НАТО даремно хвилюються через можливий напад Росії. Він пообіцяв, що США подбають, щоб цього не сталося.

Про це він заявив у Білому домі під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, коли закінчиться війна в Україні, російська армія “повернеться додому”.

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“Коли все закінчиться, все буде зроблено, вони [російські солдати] захочуть повернутися додому і відпочити”, – вважає Трамп.

Президент США наголосив, що його країна подбає, щоб нападу на союзників по НАТО не сталося.

"Я не очікую, що таке може статися, але ми зробимо так, щоб цього не сталося", - додав він.

Нагадаємо, під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, потенційна анексія Гренландії відбудеться.

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