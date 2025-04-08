Трамп застосоватиме для депортації з США закон 1798 року

Дональд Трамп / © Associated Press

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Верховний суд США 8 квітня дозволив Дональду Трампу проводити депортацію ймовірних членів венесуельських банд, використовуючи закон року, який історично використовувався лише під час війни як частина жорсткого підходу президента-республіканця до імміграції, але з певними обмеженнями.

Про це пише Reuters.

Суд задовольнив прохання адміністрації скасувати розпорядження американського судді Джеймса Боасберга, що базується в Вашингтоні, від 15 березня, яке тимчасово блокувало тимчасові депортації відповідно до закону Трампа про ворогів-інопланетян, поки триває судовий розгляд у справі.

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Адміністрація Трампа стверджувала, що Боасберг посягнув на повноваження президента щодо прийняття рішень щодо національної безпеки.

“Верховний суд підтримав верховенство права в нашій країні, дозволивши президенту, ким би він не був, мати можливість охороняти наші кордони та захищати наші сім’ї та нашу країну” —, написав Трамп у соцмережах.

15 березня Трамп посилався на Закон про чужоземних ворогів, щоб швидко депортувати ймовірних членів банди Трен де Арагуа, намагаючись прискорити видалення за допомогою закону, найбільш відомого тим, що він використовувався для інтернування японських, італійських та німецьких іммігрантів під час Другої світової війни.

Суд зазначив, що для того, щоб оскаржити законність свого затримання відповідно до Закону про чужоземних ворогів, затримані повинні подати так звані позови habeas corpus у федеральному судовому окрузі, де знаходиться затриманий. Це означає, що належним місцем розгляду цього судового процесу був Техас, а не округ Колумбія, заявив суд.

Нагадаємо, що раніше французького вченого депортували зі США через критику Трампа в особистому листуванні.