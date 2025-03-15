Трамп заступився за Путіна: господар Кремля не змушував Стіва Віткоффа чекати на зустріч

За словами американського президента, насправді жодного очікування не було.

Президент США Дональд Трамп спростував повідомлення ЗМІ про те, що його спецпредставник Стів Віткофф нібито був змушений чекати на зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним багато годин під час свого візиту в Москву.

Про це він написав у суботу, 15 березня, у своїй соцмережі Truth Social.

"Фейкові новини, як зазвичай, знову взялися за справу! Чому вони не можуть бути чесними, хоча б раз?" - накинувся американський президент на видання, які опублікували цю новину.

За його словами, насправді жодного очікування не було.

Також читайте У Білому домі пояснили, чи спілкувався Трамп із Путіним

"Відбулися й інші зустрічі з іншими представниками Росії, і, очевидно, вони зайняли деякий час, але вони були дуже продуктивними. З цього моменту все пішло швидко й ефективно, і всі ознаки, як я сподіваюся, дуже хороші!" - запевнив Трамп.

Президент США наголосив, що не було не лише багатогодинного, але й взагалі ніякого очікування.

Дональд Трамп припустив, що ЗМІ "вигадали цю історію" для приниження, але не уточнив кого саме.

"Вони хворі дегенерати, які повинні почати правильно повідомляти новини. Ось чому вони втратили свої рейтинги, свою аудиторію і повагу", - розлючено написав американський президент.

Нагадаємо, 14 березня британське видання Sky News повідомило, що Стів Віткофф, якого президент США відправив до Путіна для попереднього обговорення угоди про припинення вогню, пробув у російській столиці трохи більш, ніж 12 годин. І більшу частину цього часу, схоже, йому довелося чекати "під дверима".

Читайте також: