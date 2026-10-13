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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Трамп заступився за РФ та Китай навіть попри їх допомогу Ірану, з яким воює

Дональд Трамп назвав вигадками фейки про масштабну допомогу Тегерану з боку Москви та Пекіна, запевнивши, що США миттєво викрили б подібний союз.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що він абсолютно не вірить у те, що Китай та Росія надають якусь допомогу Ірану. Він вважає, якщо це і відбувається, то на дуже низькому рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Білого дому у його соцмережі Truth Social.

«Я бачу так багато коментарів від радикальних лівих ідіотів і божевільних про те, що Китай та Росія допомагають „чудовій“ Ісламській Республіці Іран. Якщо це і так, то на дуже низькому рівні, але я в це зовсім не вірю», — йдеться у дописі.

Трамп додав, що Пекіну та Москві є що втрачати, і тому якби допомога Ірану була, то США про це дізналися б і «дізналися б дуже швидко».

Варто зазначити, що за останні кілька років у ЗМІ неодноразово була інформація, що Китай та Росія можуть допомагати Ірану, зокрема у протистоянні зі США.

За інформацією видання Bloomberg, один із західних чиновників заявив, що Іран продовжує отримувати ракети з Росії. Ці відомості підтверджують оцінки російсько-іранської співпраці, які з’являлися влітку. Водночас у Москві ці повідомлення не підтверджували.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не планують атакувати Іран до проміжних виборів до Конгресу, запланованих на початок листопада.

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