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Трамп заступився за РФ та Китай навіть попри їх допомогу Ірану, з яким воює
Дональд Трамп назвав вигадками фейки про масштабну допомогу Тегерану з боку Москви та Пекіна, запевнивши, що США миттєво викрили б подібний союз.
Президент США Дональд Трамп заявив, що він абсолютно не вірить у те, що Китай та Росія надають якусь допомогу Ірану. Він вважає, якщо це і відбувається, то на дуже низькому рівні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Білого дому у його соцмережі Truth Social.
«Я бачу так багато коментарів від радикальних лівих ідіотів і божевільних про те, що Китай та Росія допомагають „чудовій“ Ісламській Республіці Іран. Якщо це і так, то на дуже низькому рівні, але я в це зовсім не вірю», — йдеться у дописі.
Трамп додав, що Пекіну та Москві є що втрачати, і тому якби допомога Ірану була, то США про це дізналися б і «дізналися б дуже швидко».
Варто зазначити, що за останні кілька років у ЗМІ неодноразово була інформація, що Китай та Росія можуть допомагати Ірану, зокрема у протистоянні зі США.
За інформацією видання Bloomberg, один із західних чиновників заявив, що Іран продовжує отримувати ракети з Росії. Ці відомості підтверджують оцінки російсько-іранської співпраці, які з’являлися влітку. Водночас у Москві ці повідомлення не підтверджували.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не планують атакувати Іран до проміжних виборів до Конгресу, запланованих на початок листопада.