Трамп затвердив нову стратегію боротьби з тероризмом: кого США вважають головними загрозами

Президент США Дональд Трамп затвердив нову національну контртерористичну стратегію, у якій головними загрозами для безпеки країни названо Іран, транснаціональні наркокартелі, ісламістські угруповання та радикальні внутрішні рухи.

Адміністрація президента США Дональда Трампа оприлюднила нову контртерористичну стратегію на 2026 рік. Документ передбачає суттєве розширення поняття тероризму та зміну ключових пріоритетів Вашингтона у сфері безпеки.

У стратегії окремий акцент зроблено на боротьбі з Іраном, який Білий дім називає “головним державним спонсором тероризму”. Також адміністрація Трампа заявляє про намір посилити тиск на картелі та транснаціональні злочинні угруповання у Західній півкулі.

Документ передбачає активніше використання військових, фінансових та санкційних інструментів для боротьби з наркокартелями, які у США вже прирівнюють до терористичних структур. У Вашингтоні наголошують, що йдеться не лише про наркотрафік, а й про торгівлю людьми, незаконну міграцію та насильство, яке, за оцінками американської влади, загрожує безпеці країни.

Крім зовнішніх загроз, стратегія також приділяє увагу внутрішньому екстремізму. У документі згадуються “насильницькі ліворадикальні угруповання” та антиамериканські рухи. Адміністрація Трампа заявляє, що планує посилити моніторинг радикалізації та запобігати політичному насильству всередині країни.

Окремим напрямком залишиться боротьба з ісламістськими організаціями, зокрема “Аль-Каїдою”, ІДІЛ та їхніми осередками. У Білому домі заявили, що нова стратегія має забезпечити швидше реагування на терористичні загрози та посилити координацію між американськими спецслужбами й союзниками.

За словами радника Білого дому з питань контртероризму Себастьяна Горки, стратегія базується на принципі “Америка — наш дім, і він має бути захищений”.

