Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп сприймає себе як сильного авторитарного керівника, а отже — природно тягнеться до таких самих політиків, зокрема російського диктатора Володимира Путіна.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів виконавчий директор Міжнародної асоціації адвокатів, експерт із міжнародного права Марк Елліс.

«Я вже публічно говорив про взаємодію Трампа з Путіним. Проблема Трампа очевидна. Пригадую, коли я був тут у січні, панувало піднесення: Трамп обіцяв, що закінчить війну. Він казав: „Путін робитиме те, що я скажу. Якщо не буде — я жорстко відповім“», — зауважив Елліс.

Реклама

Водночас він підкреслив, що заяви Трампа завжди суперечливі й не мають стійкості.

«Попри гучні обіцянки, Трамп неминуче тяжітиме до Путіна, адже бачить у ньому спорідненого авторитарного лідера. Іноді його ексцентричні повідомлення у Truth Social можуть дати людям надію. Але те, що він говорить сьогодні, з великою ймовірністю заперечуватиме завтра. На таку позицію покладатися не можна», — наголосив юрист.

На думку Елліса, міжнародна спільнота повинна враховувати непередбачуваність Трампа у своїй політиці.

«Світ має прийняти реальність його поведінки на міжнародній арені. І потрібно вибудовувати такий формат співпраці, який дозволить ефективніше з ним працювати», — підсумував він.

Реклама

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп розповів про свою розмову з диктатором Путіним щодо повномасштабної війни, яку Росія четвертий рік поспіль веде проти України.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп висунув свою теорію щодо причин повномасштабного вторгнення Росії в Україну.