Трамп заявив про нові перемоги і сказав, чого потрібно боятися американцям

Американський президент бурхливо відреагував на статтю, опубліковану у The Wall Street Journal, що висвітлює занепокоєння лідерів американського бізнесу через тарифи.

У четвер, 13 березня, президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву про успіхи своєї економічної політики, яка призводить до суцільних перемог. Він також загадково закликав американців не боятися нічого, крім страху.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social у відповідь на критику авторитетного видання The Wall Street Journal.

Трамп звинуватив журналістів цього видання, яке він назвав “глобалістським” та “забрудненим мисленням Євросоюзу”, в тому, що вони “поняття не мають, що говорять”.

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“Їх (WSJ!) мислення є застарілим і слабким, і це дуже погано для США. Але не бійтеся, ми все переможемо! Ціни на яйця впали, нафта впала, відсоткові ставки впали, а гроші, пов’язані з тарифами, вливаються в Сполучені Штати. “Єдине, чого вам варто боятися, це самого страху!”, - написав американський президент.

Ймовірно, це була реакція Дональда Трампа на статтю, опубліковану у The Wall Street Journal, що висвітлює занепокоєння лідерів американського бізнесу через катастрофічні тарифи Трампа для ринку США .

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп прокоментував запроваджений ЄС тариф 50% на віскі. Він пригрозив відповіддю у вигляді "алковійни".

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