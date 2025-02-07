Трамп заявив про шахрайство і корупцію в USAID: що буде з організацією

У п’ятницю, 7 лютого, президент США Дональд Трамп звинуватив Американське агентство з міжнародного розвитку (USAID) у “шахрайстві” з витратою коштів та “небаченій корупції”.

Про це він написав на своїй сторінці в Truth Social.

Американський президент зауважив, що новини про USAID “зводять радикальних лівих з розуму” та додав, що зробити вони з цього приводу нічого не можуть через те, що кошти організації начебто витрачалися неправильно.

“Те, як витрачаються гроші, причому значною мірою шахрайським шляхом, абсолютно незрозуміло. Корупція досягла небачених раніше масштабів”, - написав він.

Дональд Трамп завершив свій допис закликом повністю закрити USAID.

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Раніше агентство Reuters повідомило, що адміністрація президента США скоротить штат Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) лише до 294 співробітників з приблизно 10 000, які працюють у всьому світі. Також буде скасовано близько 800 програм і договорів, які адмініструвалися цим агентством.

Його американським співробітникам, які працюють за кордоном і не належать до тих, хто залишився на своїх посадах, було наказано повернутися до США протягом 30 днів.

Дональд Трамп наказав призупинити діяльність USAID і відправити його співробітників в адміністративну відпустку в рамках перевірки зовнішньої допомоги США, під час якого агентство перейшло під нагляд держсекретаря США Марко Рубіо.

Своєю чергою Ілон Маск, голова Департаменту ефективності уряду (DOGE), новоствореної установи в адміністрації Дональда Трампа, заявив, що останній згоден скасувати USAID.

Крім суто гуманітарних дій, USAID також фінансувало неурядові організації, активістів і медіа за кордоном зі свого річного бюджету в розмірі близько 40 мільярдів доларів для просування “демократичної практики”.

Росія заборонила діяльність агентства на своїй території, звинувативши USAID у причетності до “кольорових революцій” в Україні та Грузії.

У четвер Дональд Трамп заявив, що кошти USAID були використані для підтримки “фейкових новин”, сприятливих для демократів. Минулого тижня він назвав керівників агентства “купкою радикальних божевільних”.

Тим часом дві профспілки USAID подали в четвер позов про припинення звільнень і примусових адміністративних відпусток співробітників, стверджуючи, що реструктуризація агентства не може бути проведена без схвалення Конгресу США.

Нагадаємо, американський бізнесмен, власник соцмережі Х і голова новоствореного Департаменту ефективності державного управління (DOGE) Ілон Маск назвав Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) злочинною організацією.

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