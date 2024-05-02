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Трамп заявив, що хотів приєднатися до людей, які штурмували Капітолій

Трамп заявив, що хотів приєднатися до людей, які штурмували Капітолій

Трамп заявив, що хотів штурмувати Капітолій / Фото: Associated Press

Таким чином він підтвердив аналогічні слова інших свідчення інших осіб.

Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що хотів приєднатися до протестувальників, які 6 січня 2021 року штурмували Капітолій у Вашингтоні.

Про це він заявив під час свого виступу у штаті Вісконсін, інформує The Hill.

"Я сидів позаду (в автомобілі – ред.), і знаєте, що я сказав? Я сказав що хотів би поїхати туди, бо я бачив, як багато людей іде в тому напрямку", - заявив Трамп з трибуни.

Крім того, він заявив, що охоронці йому відповіли: "Сер, краще, якщо ви цього не робитимете".

Таким чином він підтвердив слова інших свідчення інших осіб про те, що він намагався спрямувати президентський автомобіль до будівлі Капітолія у той день. Тоді протестувальники намагались зірвати процедуру затвердження результатів виборів, на яких Трамп отримав поразку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп зберігає перевагу над Байденом перед виборами в США 2024.

Крім того, ми раніше інформували, що Байден заявив, що візьме участь у дебатах з Трампом.

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