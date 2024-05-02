Трамп заявив, що хотів приєднатися до людей, які штурмували Капітолій

Таким чином він підтвердив аналогічні слова інших свідчення інших осіб.

Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що хотів приєднатися до протестувальників, які 6 січня 2021 року штурмували Капітолій у Вашингтоні.

Про це він заявив під час свого виступу у штаті Вісконсін, інформує The Hill.

"Я сидів позаду (в автомобілі – ред.), і знаєте, що я сказав? Я сказав що хотів би поїхати туди, бо я бачив, як багато людей іде в тому напрямку", - заявив Трамп з трибуни.

Крім того, він заявив, що охоронці йому відповіли: "Сер, краще, якщо ви цього не робитимете".

Таким чином він підтвердив слова інших свідчення інших осіб про те, що він намагався спрямувати президентський автомобіль до будівлі Капітолія у той день. Тоді протестувальники намагались зірвати процедуру затвердження результатів виборів, на яких Трамп отримав поразку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп зберігає перевагу над Байденом перед виборами в США 2024.

Крім того, ми раніше інформували, що Байден заявив, що візьме участь у дебатах з Трампом.

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