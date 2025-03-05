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Трамп заявив, що США отримають контроль над Панамським каналом та Гренландією

Трамп заявив, що США отримають контроль над Панамським каналом та Гренландією

Трамп про Гренландію та Панамський канал / Фото: Associated Press

Він анонсував створення нового офісу, який буде займатись нарощуванням суднобудування.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про повернення під контроль Вашингтону Панамського каналу, а також приєднання до складу США Гренландії.

Про це Трамп заявив під час виступу у Конгресі.

Він анонсував створення нового офісу, який буде займатись нарощуванням суднобудування.

"Ми заберемо у своє користування Панамський канал... Він був збудований американцями для американців", - наголосив Трамп.

Крім того, Трамп заявив про необхідність приєднання Гренландії до США."

"Гренландія може стати частиною США. Ми так чи іншим чином її отримаємо. Ми доведемо вас до висот. У вас є величезна територія, яка є важливою для американських військових", - заявив Трамп.

Раніше повідомлялося, що на сайті Білого дому опублікували тези з промови президента США Дональда Трампа до Конгресу, в якій буде йтися про війну в Україні.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп під час виступу у Конгресі заявив про вихід США з різноманітних міжнародних угод.

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