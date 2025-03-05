Трамп заявив, що США отримають контроль над Панамським каналом та Гренландією

Він анонсував створення нового офісу, який буде займатись нарощуванням суднобудування.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про повернення під контроль Вашингтону Панамського каналу, а також приєднання до складу США Гренландії.

Про це Трамп заявив під час виступу у Конгресі.

Він анонсував створення нового офісу, який буде займатись нарощуванням суднобудування.

"Ми заберемо у своє користування Панамський канал... Він був збудований американцями для американців", - наголосив Трамп.

Крім того, Трамп заявив про необхідність приєднання Гренландії до США."

"Гренландія може стати частиною США. Ми так чи іншим чином її отримаємо. Ми доведемо вас до висот. У вас є величезна територія, яка є важливою для американських військових", - заявив Трамп.

Раніше повідомлялося, що на сайті Білого дому опублікували тези з промови президента США Дональда Трампа до Конгресу, в якій буде йтися про війну в Україні.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп під час виступу у Конгресі заявив про вихід США з різноманітних міжнародних угод.

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