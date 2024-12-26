Трамп заявив, що США претендуватимуть на Канаду, Гренландію та Панамський канал

Трамп знову заявив про претензії США на чужі території.

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що під час його президентства американці будуть претендувати на приєднання до країни Канади, Гренландії та Панамського каналу.

Про це він написав у своєму різдвяному зверненні у соцмережі Truth Social.

"Щасливого Різдва всім, у тому числі прекрасним солдатам Китаю, які з любов’ю, але поза законом керують Панамським каналом, де ми втратили 38 тисяч людей під час його будівництва 110 років тому", - розпочав Трамп.

Крім того, він знову назвав премʼєр-міністра Джастіна Трюдо "губернатором Канади". Він вважає, що податки у Канаді для місцевих жителів занадто високі, але "якби Канада стала нашим 51-м штатом, їхні податки було б скорочено більш ніж на 60%"

Крім того, він звернувся до жителів Гренландії, "яка потрібна США для цілей національної безпеки".

"Народ, який хоче, щоб США були там — і ми будемо!", - вважає новообраний президент США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спецпредставник Трампа по Україні відреагував на масовану атаку на Різдво.

Крім того, ми раніше інформували, що Трамп хоче перейменувати найвищу гору США.

Читайте також: