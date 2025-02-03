Трамп заявив, що введення мит може вдарити по економіці США, але "воно того варте"

Трамп заявив, що США більше не будуть "дурною країною".

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вважає, що введення мит на товари з Канади, Мексики та Китаю є доцільним, хоча може бути болючим для американської економіки. Він заявив, що перераховані ним країни, а також інші, "обкрадають Америку".

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Такі країни, як Канада, Мексика, Китай і багато інших, які неможливо назвати, продовжують десятиліттями обкрадати Америку, як у сфері торгівлі, так і у сфері злочинності та постачання наркотиків, яким дозволено вільно надходити в Америку", - написав Трамп.

Трамп заявив, що США більше не будуть "дурною країною". Він закликав країни виготовляти товари на території США, якщо вони хочуть уникнути введення мит на свою продукцію. Президент дотримується позиції, що Сполучені Штати "не повинні втрачати трильйони доларів на субсидуванні інших країн".

"Це буде Золотий вік Америки! Чи буде боляче? Так, можливо. А, можливо, і ні. Але ми зробимо Америку знову великою, і все це буде коштувати тієї ціни, яку доведеться заплатити", - резюмував Трамп.

Раніше повідомлялося, що запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю стало першим кроком у торгівельній війні, яку ініціював президент США Дональд Трамп.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп ймовірно планує накласти мито на Європейський Союз.

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