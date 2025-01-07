Трамп заявив, що вже говорив з Цзіньпіном і висловив надію на порозуміння

Новобраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що він спілкувався з китайським лідером Сі Цзіньпіном через представників і вірить у те, що сторони знайдуть спільну мову.

Про це інформує Reuters.

"Ми вже розмовляли. Ми говорили через їхніх представників", - розповів Трамп.

Крім того, він заявив, що Сі Цзіньпін є сильним лідером, якого поважають у Китаї.

"І я думаю, що ми, ймовірно, будемо дуже добре ладнати, я прогнозую. Але ви знаєте, що це має бути вулиця з двостороннім рухом", - додав Трамп.

Також відомо, що Трамп запросив Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію, яка має відбутися 20 січня у Вашингтоні, але наразі не відомо, чи буде присутній китайський лідер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китай навчається на прикладі бойових дій в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що стало відомо, яку мету мала хакерська атака Китаю на Мінфін США.

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