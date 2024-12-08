Трамп заявив що "ймовірно", даватиме Україні менше допомоги, ніж Байден

Трамп попередив, що Україна має бути готовою до можливого скорочення американської допомоги.

Україні потрібно готуватися, що з приходом до влади у США новообраного президента Дональда Трампа допомоги від Сполучених Штатів стане ще менше.

Трамп сказав, що він активно намагається покласти край війні в Україні, додавши, що Київ ймовірно може очікувати, що не отримає стільки військової допомоги від США, як раніше.

"Я, імовірно, буду давати Україні менше військової допомоги, ніж давав Байден", – зазначив Дональд Трамп в інтерв’ю телеканалу NBC News.

Що цікаво, Трамп також не взяв на себе зобов'язань щодо збереження участі США в НАТО, європейському військовому альянсі, який є оплотом проти Росії з часів Другої світової війни. За його словами, "якщо вони (члени НАТО - Ред.) платитимуть за рахунками, безумовно", він збереже роль Америки в Альянсі.

Нагадаємо, що у суботу, 7 грудня, у Парижі зустрілися президенти Франції та України Еммануель Макрон і Володимир Зеленський, а також новообраний президент США Дональд Трамп.

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