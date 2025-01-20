Трамп заявив, що змінить назву Мексиканської затоки на затоку Америки

Мексиканська затока носитиме назву Американської.
Дональд Трамп, який став 47 президентом США, виступив зі своєю першою заявою на посаді і заявив, зокрема, що змінить назву Мексиканської затоки на затоку Америки.
Про це Дональд Трамп сказав під час своєї інавгураційної промови у Ротонді Капітолію, де він склав присягу.
"Ми будемо міняти Мексиканську затоку на Американську затоку", - заявив Трамп.
Також він повідомив, що хоче перейменувати гору Деналі - на Мак-Кінлі, а також "забрати назад" Панамський канал.
Нагадаємо, що Дональд Трамп склав присягу як 47-й президент США. Він заявив, що сумлінно виконуватиме обов’язки президента США і буде захищати Конституцію Сполучених Штатів.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО! ІНАВГУРАЦІЯ ТА ПЕРША ПРОМОВА ТРАМПА
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