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Трамп заявив, що змінить назву Мексиканської затоки на затоку Америки

Трамп заявив, що змінить назву Мексиканської затоки на затоку Америки

Президент США Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Мексиканська затока носитиме назву Американської.

Дональд Трамп, який став 47 президентом США, виступив зі своєю першою заявою на посаді і заявив, зокрема, що змінить назву Мексиканської затоки на затоку Америки.

Про це Дональд Трамп сказав під час своєї інавгураційної промови у Ротонді Капітолію, де він склав присягу. 

"Ми будемо міняти Мексиканську затоку на Американську затоку", - заявив Трамп.

Також він повідомив, що хоче перейменувати гору Деналі - на Мак-Кінлі, а також "забрати назад" Панамський канал.

Нагадаємо, що Дональд Трамп склав присягу як 47-й президент США. Він заявив, що сумлінно виконуватиме обов’язки президента США і буде захищати Конституцію Сполучених Штатів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО! ІНАВГУРАЦІЯ ТА ПЕРША ПРОМОВА ТРАМПА 

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