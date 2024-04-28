Трамп зберігає перевагу над Байденом перед виборами в США 2024 — опитування CNN

55% американців вважають президентство Трампа успішним, тоді як 44% вважають його провальним.

Згідно з новим опитуванням CNN, на тлі судового процесу Дональд Трамп все ж переважає президента США Джо Байдена.

Про це повідомляє CNN.

Наразі серед зареєстрованих виборців підтримка Трампа стабільно тримається на рівні 49%, тоді як Байдена - впала на 2% та становить 43%.

61% громадян США, за опитуванням джерела, оцінили час перебування Байдена на посаді провальним, тоді як 39% вказали на успішне президентство.

На думку 92% республіканців, президентство Трампа було успішним, тоді як лише 73% демократів вважають успішнішим президентство Байдена.

Серед незалежних 51% вважають, що президентство Трампа було успішним, і лише 37% - що Байдена.

Водночас 14% американців вважають, що обидва президенти зазнали невдач, а 8% - що обидва досягли успіху.

Близько половини зареєстрованих виборців, 47%, вважають президентство Байдена провальним, тоді як президентство Трампа було успішним, і лише 30% вважають, що Байден був успішним, а Трамп - ні.

Нагадаємо, у Польщі вважають, що Дональд Трамп у разі потенційної перемоги на президентських виборах у США 2024 року буде надавати допомогу Україні.

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